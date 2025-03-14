Их разыскивает регоператор: 246 новосибирцев заплатили за вывоз мусора дважды

Как рассказали в компании, после преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество регоператор и несколько потребителей столкнулись с техническим сбоем в платёжной системе «Платосфера», в результате которого в системе стали одновременно отображаться два поставщика услуги по обращению с ТКО: и МУП «САХ» и АО «САХ», и некоторые жители мегаполиса, не глядя, заплатили обеим организациям за вывоз мусора.