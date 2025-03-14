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Их разыскивает регоператор: 246 новосибирцев заплатили за вывоз мусора дважды

Причиной этого стал технический сбой в процессе преобразования МУП «САХ» в АО.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО ищут абонентов, дважды заплативших за вывоз мусора. Об этом в пятницу, 14 марта сообщили в пресс-службе АО «САХ».

Как рассказали в компании, после преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество регоператор и несколько потребителей столкнулись с техническим сбоем в платёжной системе «Платосфера», в результате которого в системе стали одновременно отображаться два поставщика услуги по обращению с ТКО: и МУП «САХ» и АО «САХ», и некоторые жители мегаполиса, не глядя, заплатили обеим организациям за вывоз мусора.

С большинством невнимательных клиентов регоператору удалось связаться и решить проблему, однако 246 пользователей идентифицировать не удалось.

«Обнаружение этих лицевых счетов осложнило то, что информация в платёжных поручениях, переданных агрегатором оплаты услуг ЖКХ “Спецавтохозяйству”, не содержит полных данных. Для поиска лицевых счетов и их владельцев региональный оператор направил запрос в АО “Новосибирскэнергосбыт”», — уточнили в пресс-службе «САХ».

Тех, кто считает, что пострадал от технического сбоя, просят обратиться в контакт-центр абонентской службы регионального оператора по телефону +7 (383) 363−04−11.