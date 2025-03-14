Судьба «замка» на Затоне в Краснодаре решена: проект признан нерентабельным

По данным экспертов, на объекте были выявлены значительные дефекты и повреждения, а также отклонения от действующих противопожарных стандартов. Кроме того, специалисты компании заключили, что объект ограниченно работоспособен и дальнейшая эксплуатация «замка» невозможна без значительных затрат.



Затраты на устранение всех дефектов и реконструкцию здания составят такую же сумму, как и строительство нового объекта, что делает проект нерентабельным для завершения, указали исследователи.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что судьбу здания «замка» на Затоне обсуждают в Краснодаре с 2020 года, когда мэрия выкупила объект и решила переделать его в детский центр. Но сейчас, по мнению специалистов, нецелесообразно вкладывать средства в его восстановление.



Напомним, огромный недострой расположен в центральной части парка 30-летия Победы, между рекой Кубань и Затоном. На протяжении многих лет эта «бетонная громадина» портит вид парка и вызывает вопросы у горожан.