Под Новосибирском откроют новый спортивно-оздоровительный комплекс за 800 млн рублей

В рамках проекта предусмотрено создание многофункционального пространства с круглогодичным подогреваемым бассейном, прогулочными маршрутами и площадками для групповых занятий. Общий объем инвестиций составит 800 млн рублей, а на объекте появится более 200 рабочих мест. По предварительным расчетам, налоговые поступления от деятельности комплекса в бюджет региона до 2032 года составят 420 млн рублей.