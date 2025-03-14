Аграрии Ростовской области начали весенний сев

Первыми сев начали в Песчанокопском, Сальском и Целинском районах. В этих территориях яровыми сейчас занято почти 4,5 тысячи га. Всего же весной на Дону планируют засеять 1,9 млн га яровых, в том числе, ранними зерновыми и зернобобовыми культурами — около более 770 тысяч гектаров.