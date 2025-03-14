Аграрии Ростовской области начали весенний сев

В Ростовской области стартовала посевная кампания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.
— Ресурсы есть. В работах задействуют 28 тысяч тракторов, 17 тысяч сеялок и 19 тысяч культиваторов. Вместо 121 тысячи тонн семян заготовили 137 тысячи тонн, — написал Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что в этом году будут использоваться семена преимущественно донской селекции. В частности, в 2025 году должны увеличить долю отечественных семян пропашных культур, кукурузы и подсолнечника.
— На поддержку посевной направим около 2 млрд рублей. Также аграрии могут получить краткосрочные льготные кредиты, их выдали уже более 800 млн рублей, — добавил Юрий Слюсарь.
Первыми сев начали в Песчанокопском, Сальском и Целинском районах. В этих территориях яровыми сейчас занято почти 4,5 тысячи га. Всего же весной на Дону планируют засеять 1,9 млн га яровых, в том числе, ранними зерновыми и зернобобовыми культурами — около более 770 тысяч гектаров.
Добавим, общая посевная площадь в Ростовской области в 2025 году сохранится на уровне 5 млн га. Основу урожая заложили осенью 2024 года, засеяв 2,9 млн га озимыми культурами. На сегодня 95% посевов (2,7 млн га) уже взошли. С конца февраля началась подкормка озимых, обработано уже 30% площадей.