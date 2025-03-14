ФАС обязала Новосибирскую область с 1 июня снизить тарифы на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба провела проверку Департамента по тарифам Новосибирской области и обнаружила завышенные расходы, заложенные в тарифы на электроэнергию, тепло, воду и вывоз мусора.
По данным ФАС, при расчетах учитывались некорректные показатели потерь электроэнергии и тепла, а также излишние компенсации операционных расходов и амортизации. В сфере обращения с отходами тарифы рассчитывали на основе данных из других регионов, а не местных условий.
В результате проверки ФАС вынесла семь предписаний, согласно которым 1,1 млрд рублей должны быть исключены из тарифов. Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.
ФАС продолжает контролировать обоснованность тарифов и следит за их корректировкой в регионах.