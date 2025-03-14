Гендиректор краснокамского бумкомбината покидает свой пост

Как сообщает пресс-служба компании, с поста руководителя ЦБК он уйдет в апреле и продолжит дальнейшую деятельность за пределами компании. «Группа “Свеза” вскоре объявит о кадровых назначениях на комбинате», — подчеркнули в пресс-службе.