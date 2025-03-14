Гендиректор краснокамского бумкомбината покидает свой пост

Как сообщает пресс-служба компании, с поста руководителя ЦБК он уйдет в апреле и продолжит дальнейшую деятельность за пределами компании. «Группа “Свеза” вскоре объявит о кадровых назначениях на комбинате», — подчеркнули в пресс-службе.
Владимир Дружков был назначен руководителем ЦБК «Кама» в 2020 году. До этого работал техническим директором одного из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов — АО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс».
ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.