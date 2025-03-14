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На Кубани изъяли более 17 кг санкционного сыра

17 кг немецкого сыра и 110 кг просрочки изъяли в магазине на Кубани.

В Краснодаре специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры и таможни обнаружили более 17 килограммов санкционного немецкого сыра «DORBLU».

«11 марта 2025 года в ходе проведения инспекционного визита в магазине “Чайка”, выявили и изъяли из оборота продукцию, ввоз которой запрещен на территорию Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ввоз сыра запрещен российскими санкциями. Однако его реализовывали под видом продукции из Тульской области. Все изъятое было уничтожено.

Также в магазине было обнаружено и конфисковано 110 килограммов молочной и мясной продукции без маркировки и указания сроков годности. Владельцу магазина выдали предписание об утилизации некачественных товаров, а расследование все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сочи сожгли санкционные продукты из Германии и Италии.