На Кубани изъяли более 17 кг санкционного сыра

В Краснодаре специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры и таможни обнаружили более 17 килограммов санкционного немецкого сыра «DORBLU».
«11 марта 2025 года в ходе проведения инспекционного визита в магазине “Чайка”, выявили и изъяли из оборота продукцию, ввоз которой запрещен на территорию Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ввоз сыра запрещен российскими санкциями. Однако его реализовывали под видом продукции из Тульской области. Все изъятое было уничтожено.
Также в магазине было обнаружено и конфисковано 110 килограммов молочной и мясной продукции без маркировки и указания сроков годности. Владельцу магазина выдали предписание об утилизации некачественных товаров, а расследование все еще продолжается.
Ранее сообщалось, что в Сочи сожгли санкционные продукты из Германии и Италии.