Омску не хватает 200 машин, чтобы убирать улицы

Мэрия отчиталась перед транспортным комитетом Горсовета о том, готова ли дорожная и строительная техника в летнему периоду. Как стало известно порталу Om1 Омск, в отчёте содержатся в том числе и данные об актуальном количестве дорожных машин, находящихся в распоряжении мэрии.
Всего в автопарке 523 авто, в том числе 27 поливомоечных машин, 98 самосвалов и 33 колёсных трактора. Однако на улицы могут выйти не все: 57 единиц техники находится в ремонте.
Для полноценной уборки улиц городу, по оценке мэрии, необходимо 720 машин. Таким образом, даже без учёта того, что часть техники находится в ремонте, Омску не хватает почти 200 единиц транспорта. Эту проблему постепенно решают: так, только в этом году было приобретено 37 новых машин.