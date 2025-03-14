Омску не хватает 200 машин, чтобы убирать улицы

Для полноценной уборки улиц городу, по оценке мэрии, необходимо 720 машин. Таким образом, даже без учёта того, что часть техники находится в ремонте, Омску не хватает почти 200 единиц транспорта. Эту проблему постепенно решают: так, только в этом году было приобретено 37 новых машин.