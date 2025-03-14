В Самаре не нашли подрядчика на автобусный маршрут № 80 до Волгаря

В Самаре не состоялись торги на поиск подрядчика на маршрут № 80, который заезжал бы в Волгарь. Ранее самарцы просили, чтобы этот автобус снова заезжал в этот микрорайон в Куйбышевском районе. Без этого из Волгаря стало сложно добираться до улицы Куйбышева. Власти объявили торги на этот маршрут.
Но на конкурс не подали ни одну заявку. Из-за этого торги признали несостоявшимися.
Планировалось, что автобусы по маршруту № 80 должны ездить каждые 156 минут, с утра и до позднего вечера. Будут ли власти объявлять новые торги, пока не известно.