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В Самаре не нашли подрядчика на автобусный маршрут № 80 до Волгаря

На конкурс по поиску подрядчика на маршрут № 80 в Самаре не подали ни одной заявки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре не состоялись торги на поиск подрядчика на маршрут № 80, который заезжал бы в Волгарь. Ранее самарцы просили, чтобы этот автобус снова заезжал в этот микрорайон в Куйбышевском районе. Без этого из Волгаря стало сложно добираться до улицы Куйбышева. Власти объявили торги на этот маршрут.

Но на конкурс не подали ни одну заявку. Из-за этого торги признали несостоявшимися.

Планировалось, что автобусы по маршруту № 80 должны ездить каждые 156 минут, с утра и до позднего вечера. Будут ли власти объявлять новые торги, пока не известно.