Глава государства поручил развивать отечественную анимацию

В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах. В прошлом году вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идёт в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье — это одно, а продвигать непристойные модели поведения — совсем другое.