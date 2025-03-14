Глава государства поручил развивать отечественную анимацию

В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах. В прошлом году вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идёт в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье — это одно, а продвигать непристойные модели поведения — совсем другое.
Токаев подчеркнул, что в стране появились фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость и криминальную романтику. Он напомнил, что большинство кинолент сейчас снимаются не по государственному заказу, а на частные средства.
Все мы хорошо понимаем, что кино — важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства.
Также он отметил важность развития анимации и привел в пример мультфильм «Шокан. Путешествие в Кашгарию».
Это отличное произведение, благодаря которому дети могут много узнать о нашей выдающейся исторической личности — Шокане Валиханове. Таких мультфильмов на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше. Это напрямую влияет на будущее нации.