Власти Перми не нашли перевозчика на автобусы по Северному кладбищу

Напомним, аукцион был объявлен в конце февраля этого года. Пермские власти планируют запустить бесплатные автобусы по Северному кладбищу по выходным дням и во время религиозных праздников. Транспорт должен курсировать в период с 15 апреля по 14 октября с 9.00 до 17.00 часов. Маршрут движения автобусов по кладбищу включает несколько остановок. Движение будет начинаться и заканчиваться у «Квартала 26». Обслуживание маршрута оценили в 625,4 тысяч рублей.