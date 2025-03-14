Названы самые востребованные специальности у волгоградских работодателей

Что касается предлагаемых заработных плат, то они варьируются в зависимости от профобласти. Наивысшие медианные зарплаты отмечены в строительстве и недвижимости — 79 тыс. рублей, за ними следуют транспорт и логистика (78 тыс. рублей), рабочий персонал (75 тыс. рублей) и производство (74 тыс. рублей). В то же время в розничной торговле, где наблюдается дефицит специалистов, зарплата составляет всего 41 тыс. рублей.