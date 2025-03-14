Названы самые востребованные специальности у волгоградских работодателей

В топ-7 профессиональных сфер, в которых работодатели разместили наибольшее количество вакансий, вошли: продажи и обслуживание клиентов (3,2 тыс. вакансий), рабочий персонал (2,7 тыс.), производство и сервисное обслуживание (2,3 тыс.), строительство и недвижимость (почти 2 тыс.), розничная торговля (1,8 тыс.), транспорт и логистика (1,3 тыс.), домашний и обслуживающий персонал (1 тыс.).
Среди наиболее популярных профессий в начале года выделяются продавцы-консультанты, кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, повара, пекари, кондитеры, операторы call-центра, водители, бухгалтеры, врачи, администраторы, курьеры, разнорабочие и кладовщики.
Что касается предлагаемых заработных плат, то они варьируются в зависимости от профобласти. Наивысшие медианные зарплаты отмечены в строительстве и недвижимости — 79 тыс. рублей, за ними следуют транспорт и логистика (78 тыс. рублей), рабочий персонал (75 тыс. рублей) и производство (74 тыс. рублей). В то же время в розничной торговле, где наблюдается дефицит специалистов, зарплата составляет всего 41 тыс. рублей.