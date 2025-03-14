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Слюсарь запустил новое производство безалкогольных напитков в Ростовской области

Ростовская область, 14 марта 2025. DON24.RU. Новый завод безалкогольных напитков открылся в Ростовской области, информирует сайт донского правительства. В церемонии открытия в поселке Опытном Аксайского района принял участие врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Вместе с гендиректором компании «Лидер» Евгением Клинецким он нажал символическую кнопку, запустив производственные линии предприятия.

Завод сможет производить более 200 млн л безалкогольных напитков ежегодно. Только в нынешнем году здесь выпустят 50 млн л продукции.

Договоренность о строительстве предприятия в Ростовской области была достигнута на Питерском международном экономическом форуме в 2021 году. Объем инвестиций в проект превысил 2 млрд рублей.

«Это один из крупнейших заводов безалкогольных напитков в Ростовской области. А еще это 130 новых квалифицированных рабочих мест. Такие производства — это заработная плата, это налоги в бюджет, раскрытие большого экономического потенциала Ростовской области», — отметил Юрий Слюсарь.

Правительство Ростовской области заинтересовано в таких предприятиях и готово оказывать всю необходимую помощь для развития производства на Дону, подчеркнул врио губернатора. Поэтому заводу предоставят налоговые льготы, возмещение части затрат на техприсоединение к инженерным сетям и затрат на уплату процентов по коммерческим кредитам.