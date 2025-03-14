Слюсарь запустил новое производство безалкогольных напитков в Ростовской области

Правительство Ростовской области заинтересовано в таких предприятиях и готово оказывать всю необходимую помощь для развития производства на Дону, подчеркнул врио губернатора. Поэтому заводу предоставят налоговые льготы, возмещение части затрат на техприсоединение к инженерным сетям и затрат на уплату процентов по коммерческим кредитам.