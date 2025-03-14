Власти Перми избавились от торгового комплекса на площади перед Центральным рынком

В конце 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал законным отказ департамента экономики и промышленной политики Перми о расторжении с бизнесменом договора аренды участка перед входом у Центрального рынка (ул. Попова, 61/1). Участок площадью 174 кв. м ИП арендовал у города в 2016 году и установил на нем НТО. В прошлом году мэрия уведомила предпринимателя в одностороннем отказе от исполнения договора «в связи с нарушением вида и специализации торгового объекта» и несоблюдением прописанных требований.