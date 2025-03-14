В Самарской области могут повысить взнос на капремонт

Очередное повышение тарифа обсудили на заседании губернской думы. На данный момент минимальный размер взноса за капитальный ремонт составляет 9,6 рублей, а в округе — около 12,8 рублей. В прошлом году жители многоквартирных домов до 5 этажей платили за услугу 8,63 рубля, для шестиэтажных домов минимальный размер платы составлял 9,93 рубля.