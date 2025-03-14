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В Самарской области могут повысить взнос на капремонт

Жителей Самарской области предупредили о возможном увеличении тарифа.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в новом году планируют повысить сразу несколько тарифов на коммунальные услуги. Жителей предупредили о возможном увеличении взноса за капитальный ремонт в 2025 году.

Очередное повышение тарифа обсудили на заседании губернской думы. На данный момент минимальный размер взноса за капитальный ремонт составляет 9,6 рублей, а в округе — около 12,8 рублей. В прошлом году жители многоквартирных домов до 5 этажей платили за услугу 8,63 рубля, для шестиэтажных домов минимальный размер платы составлял 9,93 рубля.

На заседании областного правительства представители профильного департамента представят новый проект о повышении тарифа. На данный момент проект находится на обсуждении.