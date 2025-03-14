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Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 14 марта 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,72 тенге, поднявшись на 9,13 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 546,79 тенге (+8,18).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,89 тенге (+0,15).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 69,45 тенге (+1,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,3−504,3 тенге, евро — по 543−549 тенге, рубли — по 5,75−5,89 тенге.

Утром 14 марта Национальный банк установил курс доллара в 495,28 тенге, евро — 538,32 тенге, рубля — 5,77 тенге.