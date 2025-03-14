Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 марта

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,72 тенге, поднявшись на 9,13 тенге.
Средневзвешенный курс евро вырос до 546,79 тенге (+8,18).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,89 тенге (+0,15).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 69,45 тенге (+1,32).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,3−504,3 тенге, евро — по 543−549 тенге, рубли — по 5,75−5,89 тенге.
Утром 14 марта Национальный банк установил курс доллара в 495,28 тенге, евро — 538,32 тенге, рубля — 5,77 тенге.