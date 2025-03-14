В центре Омска построят восьмиэтажную больницу

В Омске одобрили строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии.
Корпус разместится на улице Булатова, 105, рядом с уже действующим медицинским учреждением. Новое восьмиэтажное здание площадью 6,8 тысяч квадратных метров включит операционные блоки, отделение реанимации, лаборатории, прачечную, общебольничные зоны и патологоанатомический кабинет.
Застройщиком выступает бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик», которое занимается крупными проектами в регионе. Пока подрядчик для строительства не выбран — вероятно, вскоре будет объявлен аукцион.
На возведение корпуса планируется потратить 2,1 млрд рублей. В связи с этим ранее было принято решение частично перекрыть улицу Рабиновича. Ограничения продлятся до лета 2026 года.