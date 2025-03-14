Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска построят восьмиэтажную больницу

Департамент архитектуры выдал соответствующее разрешение.

Источник: Om1 Омск

В Омске одобрили строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры и градостроительства мэрии.

Корпус разместится на улице Булатова, 105, рядом с уже действующим медицинским учреждением. Новое восьмиэтажное здание площадью 6,8 тысяч квадратных метров включит операционные блоки, отделение реанимации, лаборатории, прачечную, общебольничные зоны и патологоанатомический кабинет.

Застройщиком выступает бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик», которое занимается крупными проектами в регионе. Пока подрядчик для строительства не выбран — вероятно, вскоре будет объявлен аукцион.

На возведение корпуса планируется потратить 2,1 млрд рублей. В связи с этим ранее было принято решение частично перекрыть улицу Рабиновича. Ограничения продлятся до лета 2026 года.