«Мы можем построить ее на наших восточных границах». Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил о строительстве второй АЭС на востоке Беларуси, сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание, что строительство первой атомной электростанции в Островце стало самым высокотехнологичным, а также масштабным проектом в истории отношения Беларуси и России.
Лукашенко подчеркнул, что у белорусских специалистов-атомщиков была хорошая репутация как в Советском Союзе, так и за его пределами. Он уточнил, что, в связи с этим никак нельзя было окончательно потерять данную интеллектуальную базу. Президент высказал мнение о том, что сейчас назрела необходимость строительства второй стационарной АЭС в Беларуси:
— Мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами — кроме реактора. Вы нас вернули к этим технологиям, — цитирует главу государства телеграм-канал «Пул Первого».
Президент уточнил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.
А еще глава государства ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.
Тем временем Лукашенко отреагировал на обвинения Беларуси в иждивенчестве.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.