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«Мы можем построить ее на наших восточных границах». Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси

Лукашенко заявил о строительстве второй АЭС на востоке Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России заявил о строительстве второй АЭС на востоке Беларуси, сообщает БелТА.

Глава государства обратил внимание, что строительство первой атомной электростанции в Островце стало самым высокотехнологичным, а также масштабным проектом в истории отношения Беларуси и России.

Лукашенко подчеркнул, что у белорусских специалистов-атомщиков была хорошая репутация как в Советском Союзе, так и за его пределами. Он уточнил, что, в связи с этим никак нельзя было окончательно потерять данную интеллектуальную базу. Президент высказал мнение о том, что сейчас назрела необходимость строительства второй стационарной АЭС в Беларуси:

— Мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами — кроме реактора. Вы нас вернули к этим технологиям, — цитирует главу государства телеграм-канал «Пул Первого».

Президент уточнил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о введении единой валюты Беларуси и России.

А еще глава государства ответил на обвинения, что Беларусь дрейфует между Западом и Востоком.

Тем временем Лукашенко отреагировал на обвинения Беларуси в иждивенчестве.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 15 марта.