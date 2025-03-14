«Мы можем построить ее на наших восточных границах». Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что у белорусских специалистов-атомщиков была хорошая репутация как в Советском Союзе, так и за его пределами. Он уточнил, что, в связи с этим никак нельзя было окончательно потерять данную интеллектуальную базу. Президент высказал мнение о том, что сейчас назрела необходимость строительства второй стационарной АЭС в Беларуси: