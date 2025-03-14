В фарше свердловского мясокомбината обнаружили опасную бактерию

Специалисты Россельхознадзора в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга отбирали продукцию. В говяжьем фарше «Премиум» от производителя ООО «Уральский мясокомбинат» нашли опасную бактерию — сальмонеллу. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как уточняет Россельхознадзор, наличие бактерий означает, что могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены при производстве. Специалисты приняли решение приостановить действие декларации на мясные полуфабрикаты и фарш. От производителя также потребовали доказать безопасность продукта.
— Предприятие, несмотря на требования Россельхознадзора, не предоставило полную информацию об устраненных нарушениях. Ведомство приняло решение прекратить действие декларации, — сказано в сообщении.
Из-за несоблюдения программы пищевого контроля возможен риск заражения сальмонеллезом. Это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт.