В фарше свердловского мясокомбината обнаружили опасную бактерию

Как уточняет Россельхознадзор, наличие бактерий означает, что могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены при производстве. Специалисты приняли решение приостановить действие декларации на мясные полуфабрикаты и фарш. От производителя также потребовали доказать безопасность продукта.