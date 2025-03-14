В Омске отремонтируют дороги, на которых асфальт сошел вместе со снегом

Как сообщил Курманов, с начала года от омичей поступило более 500 обращений, связанных с ненадлежащим состоянием дорог. В апреле, после полного схода снега, специалисты проведут обследование магистралей и выдадут подрядчикам предписания об устранении недостатков. Ремонтные работы будут проведены по гарантии, на их выполнение отводится полтора месяца.