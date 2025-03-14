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В Омске отремонтируют дороги, на которых асфальт сошел вместе со снегом

На устранение недостатков подрядчикам будет дано полтора месяца.

Источник: Комсомольская правда

В середине весны Омск ждет масштабная проверка состояния дорог. Там, где асфальт сойдет вместе со снегом, будут оперативно проведены ремонтные работы.

«Это серьезная проблема, вызванная резкими перепадами температур и сложными климатическими условиями», — прокомментировал ситуацию вице-губернатор Динар Курманов в прямом эфире «12 канала».

Как сообщил Курманов, с начала года от омичей поступило более 500 обращений, связанных с ненадлежащим состоянием дорог. В апреле, после полного схода снега, специалисты проведут обследование магистралей и выдадут подрядчикам предписания об устранении недостатков. Ремонтные работы будут проведены по гарантии, на их выполнение отводится полтора месяца.