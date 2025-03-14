Делегация Узбекистана побывала на Калининской АЭС

Гости ознакомились с работой атомной станции, посетили промышленную площадку, машинные залы, блочные пункты и щиты управления энергоблоками.
Исполняющий обязанности директора Калининской АЭС Руслан Алыев рассказал им об истории атомной станции, ее деятельности, основных достижениях, акцентировав внимание на вопросах обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности.
Наша миссия заключается в производстве экологически чистой энергии при абсолютном приоритете безопасности. Сегодня наша задача — быть лучшей атомной станцией в стране, выполняя все требования безопасности, действующие в Российской Федерации.
Алыев добавил, что Калининская АЭС активно развивается. Оба энергоблока уже отработали тридцатилетний проектный срок эксплуатации. На сегодняшний день продлен срок эксплуатации энергоблока № 2, срок службы энергоблока № 1 продлят до 2044 года: сейчас ведут работу по получению соответствующей лицензии.
По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина, ключевым результатом работы атомной станции является отсутствие нарушений экологической безопасности. Регулярный мониторинг подтверждает минимальное воздействие производственных факторов на экосистемы территории АЭС: показатели радиационной обстановки не превышают естественного «нулевого фона», зафиксированного до пуска первого энергоблока.
С момента начала эксплуатации станции в 1984 году запас рыбы в озерах-охладителях Удомля и Песьво вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 743 тонн. Эти озера имеют статус водоемов высшей рыбохозяйственной категории. Существующий гидрохимический режим водоемов, в том числе высокая прозрачность воды, оптимальное солесодержание и высокое содержание растворенного кислорода свидетельствуют о благополучном состоянии водной экосистемы.
Для справки: в составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. АЭС вырабатывает 82% от всего объема электричества, производимого в Тверской области, а ее доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15%. Вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30% работоспособного населения Удомельского муниципального округа.