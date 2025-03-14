Делегация Узбекистана побывала на Калининской АЭС

С момента начала эксплуатации станции в 1984 году запас рыбы в озерах-охладителях Удомля и Песьво вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 743 тонн. Эти озера имеют статус водоемов высшей рыбохозяйственной категории. Существующий гидрохимический режим водоемов, в том числе высокая прозрачность воды, оптимальное солесодержание и высокое содержание растворенного кислорода свидетельствуют о благополучном состоянии водной экосистемы.