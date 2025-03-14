Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года, передает ТАСС.
Речь идет о ратификации соглашения правительств России и Беларуси, которое было подписано почти год тому назад — 25 апреля 2024-го, а также об изменении условий ряда двухсторонних межправительственных соглашений. Также Совет Федерации рассмотрел протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных соглашений, который был подписан в Москве 11 июля 2024 года.
Сообщается, что инициатором документа стало правительство России, а подписанные соглашение и протокол позволяли снизить платежную нагрузку на бюджет Беларуси по погашению и обслуживанию долгов перед РФ.
По словам заместителя министра финансов России Владимира Колычева, которые приводит ТАСС, общая сумма подлежащих отсрочке платежей достигает $800 миллионов, а сроки переноса как платежей в счет погашения основного долга, так и процентов переместятся на период с 2031 по 2036 годы.
Тем временем белорусский певец Александр Солодуха признался в крупных гонорарах последнего времени.
А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не совсем верит раскаяниям айтишников, протестовавших в 2020 году.