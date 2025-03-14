Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года

Речь идет о ратификации соглашения правительств России и Беларуси, которое было подписано почти год тому назад — 25 апреля 2024-го, а также об изменении условий ряда двухсторонних межправительственных соглашений. Также Совет Федерации рассмотрел протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных соглашений, который был подписан в Москве 11 июля 2024 года.