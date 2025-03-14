В Санкт-Петербурге одобрили проект нового квартала

Второй проект — шестая очередь жилого комплекса «Новое Колпино» в квартале Красный Кирпичник. С начала 2024 года 117 семей уже переехали в новые квартиры. До 2029 года планируется снести 16 многоквартирных домов, а 386 семей получат новое жилье. Площадь шестой очереди составит около 74 тыс. кв. м. На территории уже работают три детских сада и школа на 825 мест, а в будущем появятся две школы на 1375 и 1100 мест, четыре детских сада на 140, 160, 220 и 260 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.