В Санкт-Петербурге одобрили проект нового квартала

Речь идет о создании нового квартала на Гражданском проспекте и шестой очереди жилого комплекса «Новое Колпино». Оба проекта реализуются в рамках программы «Развитие застроенных территорий» (РЗТ), цель которой — обновление городской инфраструктуры и улучшение жилищных условий жителей.
На Гражданском проспекте (квартал Гражданский пр. 1−1А) планируется реновация территории, где сейчас находится бывшее заводское общежитие. Более 160 семей смогут переехать в новые квартиры взамен устаревшего жилья. На данный момент 50 семей уже улучшили свои жилищные условия благодаря программе. Вместо пяти ветхих домов будет построено около 77,1 тыс. кв. м жилья, а также школа на 1100 мест, детский сад на 130 мест и кабинет врача общей практики. Это обеспечит жителей не только новым жильем, но и современной инфраструктурой.
Второй проект — шестая очередь жилого комплекса «Новое Колпино» в квартале Красный Кирпичник. С начала 2024 года 117 семей уже переехали в новые квартиры. До 2029 года планируется снести 16 многоквартирных домов, а 386 семей получат новое жилье. Площадь шестой очереди составит около 74 тыс. кв. м. На территории уже работают три детских сада и школа на 825 мест, а в будущем появятся две школы на 1375 и 1100 мест, четыре детских сада на 140, 160, 220 и 260 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.
Как отметила директор по внешним связям ГК «Самолёт» Яна Грозовская, программа РЗТ позволяет обновлять ветхие дома, предоставляя жителям новые квартиры или денежную компенсацию. Кроме того, в рамках программы создаются современные кварталы с развитой социальной, спортивной и дорожной инфраструктурой.
Согласование проектов Градостроительной комиссией открывает путь к подготовке исходно-разрешительной документации.