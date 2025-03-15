Станция метро «Театральная» в Самаре будет достроена

Также глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора. «Можно с уверенностью сказать, что все проблемы капитального строительства, которые были накоплены за период 2018—2024 годов, преодолимы. Мы их преодолеем», — заключил руководитель области.