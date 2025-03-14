Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай

«Резкие перепады температур — это плохо для всех культур. Но в этом году у нас еще и очень мало влаги. Высокие температуры лишь усилили ее испарение. И если в ближайшее время не будет продуктивных осадков, то урожайность может снизиться по сравнению с благоприятными годами, с благоприятными условиями», — сказала Радченко. И добавила: «Нам сейчас очень нужна влага».