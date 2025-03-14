Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай

«Резкие перепады температур — это плохо для всех культур. Но в этом году у нас еще и очень мало влаги. Высокие температуры лишь усилили ее испарение. И если в ближайшее время не будет продуктивных осадков, то урожайность может снизиться по сравнению с благоприятными годами, с благоприятными условиями», — сказала Радченко. И добавила: «Нам сейчас очень нужна влага».
Иссушают почву и морозы, также опасны сильные ветры, которые выдувают, во-первых, верхний слой почвы, во-вторых, дополнительно высушивают почву и оголяют корни.
«В случае, если в ближайшее время не будет продуктивных осадков, то рассчитывать на какие-то особенно высокие урожаи не стоит, особенно если речь идет о зерновых культурах», — считает Радченко.
Что касается плодовых культур, недостаток влаги для них не так критичен, поскольку сады в основном, на капельном орошении. Но даже в том случае, если полива нет, то глубокая корневая система плодовых достанет влагу, объяснила ученый.
При этом, если на следующей неделе температура воздуха опустится до двух градусов мороза в утренние часы, то это никак не отразится на растениях, заметила специалист. Если же будет 5 градусов мороза и такая погода установится на длительное время, то от этого всходы могут пострадать, уточнила она.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, крымские аграрии получили 99,9% всходов озимых зерновых и технических культур на общей площади более полумиллиона гектаров. Прогнозная площадь сева ранних яровых культур под урожай этого года составляет почти 187 тысяч гектаров. Из них более 106 тысяч га отведено под посев ранних технических культур, почти 75 тысяч гектаров — под зерно и зернобобовые.