Минфин расширил программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость

Их распространят на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что купить «вторичку» на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Жильё можно будет приобрести в доме не старше 20 лет и не признанном аварийным. При этом запрещается приобретать недвижимость у взаимозависимых лиц.
«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать “Семейную ипотеку”, делая эту меру поддержки адресной», — заявил замминистра финансов России Иван Чебесков.