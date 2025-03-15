Минфин расширил программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость

Отмечается, что купить «вторичку» на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Жильё можно будет приобрести в доме не старше 20 лет и не признанном аварийным. При этом запрещается приобретать недвижимость у взаимозависимых лиц.