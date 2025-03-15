Епифанова: автомобиль можно снять с учета в день продажи с 2025 года

Правила регистрации транспортных средств изменились с марта этого года. Как отметила в беседе с aif.ru сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова, речь идет о сроках снятия с учета автомобиля и требованиях к наличию полиса ОСАГО при его постановке на учет.
«Снять проданную машину с государственного учета теперь можно сразу в день совершения сделки купли-продажи. Раньше для этого ждали десять дней, что нередко было причиной спорных ситуаций, так как все штрафы, которые “наездили” новые собственники, приходили старым владельцам», — рассказала сенатор.
Епифанова объяснила, что для «быстрого» снятия с учета гражданам нужно заключить договор купли-продажи на портале «Госуслуги» или завизировать его у нотариуса.
«Заявление о снятии машины с государственного учета прежний автовладелец может подать как через “Госуслуги”, так и при личном обращении в регистрационное подразделение. Если же договор купли-продажи заключен в простой письменной форме, придется ждать десять дней, как и раньше», — объяснила сенатор.
Также благодаря изменению правил для постановки автомобилей на учёт или при регистрации смены владельца больше не требуется полис ОСАГО.
«Однако это не не означает, что страховка вообще не нужна: для участия в дорожном движении полис ОСАГО, как и прежде, необходим. При его отсутствии водителю грозит штраф в размере 800 рублей, а если нарушение будет повторным, штраф кратно увеличивается, до 3−5 тысяч рублей», — уточнила Епифанова.
Кроме того, теперь граждане могут снять с учета угнанный или похищенный автомобиль. Это избавит их от необходимости обращения в налоговые органы и подтверждения того, что они фактически не обладают данным транспортным средством и поэтому освобождены от уплаты транспортного налога.
Ранее сенатор Епифанова рассказала о штрафе до 40 тысяч рублей за незарегистрированную на даче баню или другую постройку с капитальным фундаментом.