Епифанова: автомобиль можно снять с учета в день продажи с 2025 года

«Однако это не не означает, что страховка вообще не нужна: для участия в дорожном движении полис ОСАГО, как и прежде, необходим. При его отсутствии водителю грозит штраф в размере 800 рублей, а если нарушение будет повторным, штраф кратно увеличивается, до 3−5 тысяч рублей», — уточнила Епифанова.