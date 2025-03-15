В РФ введут новые пошлины для борьбы с нелегальным алкоголем

Как сообщало URA.RU ранее, на рынке этанола в России выявили схему по уходу от уплаты акцизов. По сведениям Центра развития перспективных технологий, у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола. Такой объем несанкционированной медицинской продукции привел к убыткам государства в сумме 70 млрд рублей.