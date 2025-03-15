Курсы валют на 15−17 марта, цены на нефть и металлы

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее на торгах пятницу, но оставались в плюсе. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:47 аст составляла 70,29 доллара за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,02% до 66,55 доллара за баррель.