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Курсы валют на 15−17 марта, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 505,15 тенге за доллар США.

Нефть

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее на торгах пятницу, но оставались в плюсе. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:47 аст составляла 70,29 доллара за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,02% до 66,55 доллара за баррель.

Металлы

К 23:50 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% до 2 984,03 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% до 34,32 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 2,6%, а в ночь на пятницу показатель впервые в истории превысил отметку в 3 тыс. долларов за тройскую унцию. По итогам предыдущей недели драгоценный металл подорожал на 2,3%, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 23:43 аст bitcoin торговался по 84 605,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 4,70%, а ее капитализация составила 1,67 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 937,95 доллара, подорожав на 4,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 223,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,75 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15—17 марта. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 марта, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 марта.

1 австралийский доллар 318,40 тенге.

1 азербайджанский манат 298,02 тенге.

10 армянский драм 13 тенге.

1 белорусский рубль 154,66 тенге.

1 бразильский реал 87,11 тенге.

10 венгерских форинтов 13,78 тенге.

1 гонконгский доллар 64,99 тенге.

1 грузинский лари 184,29 тенге.

1 датская крона 73,78 тенге.

1 дирхам ОАЭ 137,55 тенге.

1 доллар США 505,15 тенге.

1 евро 550,31 тенге.

1 индийская рупия 5,81 тенге.

1000 иранский риал 12 тенге.

1 канадский доллар 350,39 тенге.

1 китайский юань 69,85 тенге.

1 кувейтский динар 1640,15 тенге.

1 кыргызский сом 5,78 тенге.

1 малазийский ринггит 113,70 тенге.

1 мексиканский песо 25,22 тенге.

1 молдавский лей 28,64 тенге.

1 норвежская крона 47,36 тенге.

1 польский злотый 131,79 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 134,69 тенге.

1 российский рубль 5,89 тенге.

1 СДР 672,38 тенге.

1 сингапурский доллар 378,56 тенге.

1 таджикский сомони 46,56 тенге.

1 тайский бат 15,03 тенге.

1 турецкая лира 13,83 тенге.

100 узбекских сумов 3,91 тенге.

1 украинская гривна 12,18 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 653,66 тенге.

1 чешская крона 21,99 тенге.

1 шведская крона 49,85 тенге.

1 швейцарский франк 571,44 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,74 тенге.

100 южнокорейских вон 34,75 тенге.

1 японская иена 3,39 тенге.