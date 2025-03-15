Курсы валют на 15−17 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее на торгах пятницу, но оставались в плюсе. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:47 аст составляла 70,29 доллара за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,02% до 66,55 доллара за баррель.
Металлы
К 23:50 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1% до 2 984,03 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% до 34,32 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 2,6%, а в ночь на пятницу показатель впервые в истории превысил отметку в 3 тыс. долларов за тройскую унцию. По итогам предыдущей недели драгоценный металл подорожал на 2,3%, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:43 аст bitcoin торговался по 84 605,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 4,70%, а ее капитализация составила 1,67 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 937,95 доллара, подорожав на 4,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 223,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,75 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 318,40 тенге.
1 азербайджанский манат 298,02 тенге.
10 армянский драм 13 тенге.
1 белорусский рубль 154,66 тенге.
1 бразильский реал 87,11 тенге.
10 венгерских форинтов 13,78 тенге.
1 гонконгский доллар 64,99 тенге.
1 грузинский лари 184,29 тенге.
1 датская крона 73,78 тенге.
1 дирхам ОАЭ 137,55 тенге.
1 доллар США 505,15 тенге.
1 евро 550,31 тенге.
1 индийская рупия 5,81 тенге.
1000 иранский риал 12 тенге.
1 канадский доллар 350,39 тенге.
1 китайский юань 69,85 тенге.
1 кувейтский динар 1640,15 тенге.
1 кыргызский сом 5,78 тенге.
1 малазийский ринггит 113,70 тенге.
1 мексиканский песо 25,22 тенге.
1 молдавский лей 28,64 тенге.
1 норвежская крона 47,36 тенге.
1 польский злотый 131,79 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 134,69 тенге.
1 российский рубль 5,89 тенге.
1 СДР 672,38 тенге.
1 сингапурский доллар 378,56 тенге.
1 таджикский сомони 46,56 тенге.
1 тайский бат 15,03 тенге.
1 турецкая лира 13,83 тенге.
100 узбекских сумов 3,91 тенге.
1 украинская гривна 12,18 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 653,66 тенге.
1 чешская крона 21,99 тенге.
1 шведская крона 49,85 тенге.
1 швейцарский франк 571,44 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,74 тенге.
100 южнокорейских вон 34,75 тенге.
1 японская иена 3,39 тенге.