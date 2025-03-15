Доцент Балынин: упаковки шоколада, масла и чая могут стать меньше на 10−20%

Упаковки шоколада, кофе, чая и масла могут стать меньше в 2025 году на 10−20%, эти товары подвержены наибольшему риску шринкфляции. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Наибольшему риску шринкфляции в 2025 году подвержены шоколад, кофе, чай и масло, а также упаковки конфет. По упаковкам конфет возможно сокращение привычных упаковок с 250 до 200−220 грамм, а с 200 грамм — до 170 грамм», — рассказал экономист.
Балынин пояснил, что путем сокращения объема упаковки продавцы попытаются сохранить восприятие покупателем цены на том же уровне.
«Причем здесь возможна и другая хитрость: производители могут оставить в выпуске и предыдущие упаковки, но на них увеличить стоимость. Это может запутать покупателя, который в одном магазине увидит товар с привычной массой 250 грамм по возросшей цене, а в другом — 220 грамм по прежней цене», — добавил эксперт.
Экономист посоветовал россиянам проверять не только состав товара и дату изготовления, но и его массу.
Ранее эксперт Михаил Толмачев рассказал, что сдерживание цен на сахар приведет к подорожанию конфет.