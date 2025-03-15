Доцент Балынин: упаковки шоколада, масла и чая могут стать меньше на 10−20%

«Причем здесь возможна и другая хитрость: производители могут оставить в выпуске и предыдущие упаковки, но на них увеличить стоимость. Это может запутать покупателя, который в одном магазине увидит товар с привычной массой 250 грамм по возросшей цене, а в другом — 220 грамм по прежней цене», — добавил эксперт.