Выселением многодетного участника СВО заинтересовался хабаровский следком

В Хабаровском крае участника СВО и его семью с тремя детьми выселяют из служебного жилья. По этому поводу Следственный комитет уже начал свою проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела, сообщает пресс-служба хабаровского следственного комитета.
О случившемся сотрудники узнали из новостей, где сообщалось, что мужчине грозит потеря дома без возможности на альтернативу. Это нарушает права бойцов СВО. При этом сам потерпевший уже 10 лет стоит в очереди на получение жилья.
Глава ведомства поручил разобраться в происходящем руководителю следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому. Он же обязан доложить обо всех деталях проверки.