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Выселением многодетного участника СВО заинтересовался хабаровский следком

В Хабаровском крае участника СВО и его семью с тремя детьми выселяют из служебного жилья.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае участника СВО и его семью с тремя детьми выселяют из служебного жилья. По этому поводу Следственный комитет уже начал свою проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела, сообщает пресс-служба хабаровского следственного комитета.

О случившемся сотрудники узнали из новостей, где сообщалось, что мужчине грозит потеря дома без возможности на альтернативу. Это нарушает права бойцов СВО. При этом сам потерпевший уже 10 лет стоит в очереди на получение жилья.

Глава ведомства поручил разобраться в происходящем руководителю следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому. Он же обязан доложить обо всех деталях проверки.