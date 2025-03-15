Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 15 марта

В Национальном банке определили курсы валют на 15 марта 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу не изменились в сравнении с пятничным.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 15 марта, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1701 белорусского рубля, 1 евро — 3,4488 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6105 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, определенными на пятницу, 14 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси.