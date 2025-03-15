Changan выводит на рынок России премиальную марку Deepal

«Ничего хорошего с Deepal не будет. Она не будет магистральной маркой, поскольку это нишевая дорогая история, и в нее вкладывать гигантские маркетинговые бюджеты не станут. В этом отношении бренд можно сравнить с Wey, который не снискал больших продаж в РФ», — считает Цыганов.