В Молдове введут новые ограничения для торговли табачными изделиями

Документ в частности предусматривает расширение числа число локаций, где курение полностью запрещено. Это территории государственных, медицинских, образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений. Также запрет будет действовать в 10-метровой зоне от входа в общественные здания, у окон, на спортивных и детских площадках, парках и других открытых общественных местах.
Увеличится и штраф за курение в неположенном месте до 2250 леев для физических лиц и до 15 000 леев — для юридических с возможным запретом на ведение определенной деятельности сроком до одного года. Более строгие санкции предусмотрены и для тех, кто будет продавать табачные изделия в запрещенных локациях или несовершеннолетним — штрафы достигнут 20 000 леев.
Законопроект вводит новые требования к маркировке электронных сигарет, жидкостей для их заправки и растительных курительных смесей. Они должны содержать предупреждения о содержании никотина и связанных с ним рисках, занимая не менее 30% площади упаковки.
Данная инициатива разработана с целью приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС, а также в соответствии с требованиями рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по контролю над табаком.