В Молдове введут новые ограничения для торговли табачными изделиями

Увеличится и штраф за курение в неположенном месте до 2250 леев для физических лиц и до 15 000 леев — для юридических с возможным запретом на ведение определенной деятельности сроком до одного года. Более строгие санкции предусмотрены и для тех, кто будет продавать табачные изделия в запрещенных локациях или несовершеннолетним — штрафы достигнут 20 000 леев.