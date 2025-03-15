В Новосибирской области пересчитают доли в сельхозугодьях

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области органы местного самоуправления начнут перерасчет долей в сельхозугодьях, оформленных в 90-е и 00-е годы. Вместо гектаров и балло-гектаров, использовавшихся ранее, размеры долей будут выражены в виде простой правильной дроби.
Работа затронет около 700 участков. После перерасчета данные опубликуют в СМИ, а через 30 дней внесут в ЕГРН и передадут в налоговую. Об этом передали в Управлении Росреестра по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирской области под охрану взяли четыре археологических памятника.