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В Новосибирской области пересчитают доли в сельхозугодьях

В регионе пересчитают доли в сельхозугодьях на дроби.

Источник: Сиб.фм

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области органы местного самоуправления начнут перерасчет долей в сельхозугодьях, оформленных в 90-е и 00-е годы. Вместо гектаров и балло-гектаров, использовавшихся ранее, размеры долей будут выражены в виде простой правильной дроби.

Работа затронет около 700 участков. После перерасчета данные опубликуют в СМИ, а через 30 дней внесут в ЕГРН и передадут в налоговую. Об этом передали в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области под охрану взяли четыре археологических памятника.