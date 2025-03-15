МАРТ сказал о переходе интернет-магазинов только на безналичный расчет

На данный момент в законе о защите прав потребителей закреплена норма, обязующая продавца обеспечивать потребителю по его выбору возможность оплатить товары наличными или в безналичной форме. При этом бизнес предлагает не распространять данное требование на случаи, когда продажа товаров осуществляется через интернет, и продавцом используется только безналичная форма.