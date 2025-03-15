МАРТ сказал о переходе интернет-магазинов только на безналичный расчет

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали о том, что многие интернет-магазины готовы перейти на только безналичный расчет. Такая тема обсуждалась на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
По словам начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инны Гаврильчик, с учетом трансграничности онлайн-торговли и цифровизации многие интернет-магазины готовы перейти только на безналичный расчет.
На данный момент в законе о защите прав потребителей закреплена норма, обязующая продавца обеспечивать потребителю по его выбору возможность оплатить товары наличными или в безналичной форме. При этом бизнес предлагает не распространять данное требование на случаи, когда продажа товаров осуществляется через интернет, и продавцом используется только безналичная форма.
Как пояснила представитель МАРТ, речь идет о том, чтобы предоставить интернет-продавцам возможность самостоятельного решения, будет ли он обеспечивать обе формы оплаты или остановится только на безналичных расчетах.
— В этом плане МАРТ поддерживают и Нацбанк, и Министерство по налогам и сборам. Это важно для экономики, потому что этим обеспечивается прозрачность платежей и оборота товаров, — прокомментировала она.
Однако согласующими инстанциями пока не достигнуто единство мнений по данному предложению. И некоторые государственные органы и общественные организации выступают против данного нововведения. МАРТ же его поддерживает, опираясь на очень быстрое развитие цифровизации.
Ранее МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. Также МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.
Также белорусы будут защищены от подписок на мобильные услуги с 1 апреля.