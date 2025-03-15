Минниханов поручил контролировать цены на сельхозярмарках

Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане продлятся до 27 апреля. В Казани они будут проходить на 12 площадках, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске откроют по две площадки, а в поселке Камские Поляны Нижнекамского района — одну. Цены на ярмарках будут ниже рыночных в среднем на 10−15%. Проведение сельхозярмарок способствует достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».