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Изменения с 15 марта: трудовой стаж пересчитают у россиян, которые работали до 2002 года

Перед выходом на пенсию нужно подтвердить трудовой стаж.

Источник: Freepik

Трудовой стаж влияет на сроки начисления пенсии и ее размер. Для россиян, которые начали работать до 2002 года, его длительность имеет наибольшую ценность.

Основной документ для подтверждения стажа — трудовая книжка. Если ее нет, то время работы в организации можно также подтвердить письменным трудовым договором, оформленным по всем требованиям трудового законодательства; трудовой книжкой колхозника — основным документом о трудовой деятельности членов колхозов; справками работодателей или государственных и муниципальных органов; выписками из приказов; лицевыми счетами и зарплатными ведомостями; договором ГПХ. За их неимением следует обращаться в архив ликвидированного предприятия или в отдел кадров, если оно еще работает. Правильно составить запрос помогут сотрудники Социального фонда.

Если документы утрачены во время стихийных бедствий или из-за других ситуаций, возникших не по вине работника, доказать наличие трудовой деятельности в определенный период можно в суде. Для этого потребуется привлекать свидетелей и предоставить справку с места работы, где зафиксировано происшествие, с указанием даты и описанием ситуации.