Изменения с 15 марта: трудовой стаж пересчитают у россиян, которые работали до 2002 года

Основной документ для подтверждения стажа — трудовая книжка. Если ее нет, то время работы в организации можно также подтвердить письменным трудовым договором, оформленным по всем требованиям трудового законодательства; трудовой книжкой колхозника — основным документом о трудовой деятельности членов колхозов; справками работодателей или государственных и муниципальных органов; выписками из приказов; лицевыми счетами и зарплатными ведомостями; договором ГПХ. За их неимением следует обращаться в архив ликвидированного предприятия или в отдел кадров, если оно еще работает. Правильно составить запрос помогут сотрудники Социального фонда.