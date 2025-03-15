Правительство может ввести налог на газ, поставляемый в Приднестровье

Ранее член административного совета госкомпании Energocom Александр Слусарь заявил, что в Приднестровье возобновили деятельность промышленные предприятия, использующие газ для производства.
Правительство не блокировало эти поставки, поскольку по данному вопросу существует национальный консенсус. Очевидно, что все, кто высказывался публично, согласны с тем, что наши граждане в Приднестровском регионе не должны оставаться в холоде и темноте.
Он также напомнил, что в период, когда газ поставлялся в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи от ЕС, действовало строгое ограничение на его использование только в социальных целях.
В настоящее время газ, поступающий в Приднестровский регион, не оплачивается ни из европейских фондов, ни из молдавских денег.
Он заявил, что в случае, если информация о перезапуске промышленности на левом берегу Днестра подтвердится, правительство рассмотрит необходимость введения налогов на газ, поставляемый в регион.
«Кишинев готов ввести конкурентные налоги для обеспечения равных условий для бизнеса», — сказал пресс-секретарь правительства.
Он добавил, что этот шаг важен для создания «справедливых условий между компаниями на левом и правом берегах Днестра».