Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство может ввести налог на газ, поставляемый в Приднестровье

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Правительство Молдовы не участвовало в переговорах о способе поставок природного газа в Приднестровье, однако поддержало решение о маршруте поступления топлива в регион, исходя из гуманитарных соображений.

Источник: Sputnik.md

Ранее член административного совета госкомпании Energocom Александр Слусарь заявил, что в Приднестровье возобновили деятельность промышленные предприятия, использующие газ для производства.

Правительство не блокировало эти поставки, поскольку по данному вопросу существует национальный консенсус. Очевидно, что все, кто высказывался публично, согласны с тем, что наши граждане в Приднестровском регионе не должны оставаться в холоде и темноте.

заявил пресс-секретарь камбмина Даниел Водэ

Он также напомнил, что в период, когда газ поставлялся в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи от ЕС, действовало строгое ограничение на его использование только в социальных целях.

В настоящее время газ, поступающий в Приднестровский регион, не оплачивается ни из европейских фондов, ни из молдавских денег.

подчеркнул Водэ

Он заявил, что в случае, если информация о перезапуске промышленности на левом берегу Днестра подтвердится, правительство рассмотрит необходимость введения налогов на газ, поставляемый в регион.

«Кишинев готов ввести конкурентные налоги для обеспечения равных условий для бизнеса», — сказал пресс-секретарь правительства.

Он добавил, что этот шаг важен для создания «справедливых условий между компаниями на левом и правом берегах Днестра».