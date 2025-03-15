В Уфе выставили на торги три памятника архитектуры

В Уфе выставлены на торги три памятника архитектуры. Все они имеют статус выявленного объекта культурного наследия и находятся в муниципальной собственности.
Предлагаются следующие лоты:
— здание из «Ансамбля застройки г. Черниковска 1950-х гг.» на ул. Победы, 22. Площадь — 637 кв.м. Начальная цена — 17,6 млн рублей;
— «Дом Желтоуховых» на ул. Чернышевского, 108. Площадь — 277 кв.м. Начальная цена — 11 млн рублей;
— «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича» на ул. Коммунистической, 38. Площадь — 464 кв.м. Начальная цена — 18,2 млн.
Заявки принимаются до 30 марта. Подведение итогов торгов назначено на 4 апреля.