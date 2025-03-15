Сколько в Беларуси пустующих квартир? Спойлер: почти 1 млн «квадратов»

В документе говорится, что неиспользуемыми являются квартиры общей площадью 904 тыс. кв. м. При этом общая площадь жилья в Беларуси превышает 273 млн кв. м.
Интересно, что государственный жилищный фонд составляет в стране только 5,8% от общего объема. При этом в Беларуси 110 тыс. жилых домов площадью 5,95 млн кв. м, в которых никто не зарегистрирован и не проживает.
Площадь жилья в стране, которое находится в ветхом или аварийном состоянии, составляет 190 тыс. кв. м. Из него 66,3% — в сельской местности.