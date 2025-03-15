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Сколько в Беларуси пустующих квартир? Спойлер: почти 1 млн «квадратов»

В Беларуси сегодня насчитывается 17,3 тыс. пустующих квартир. Такие данные опубликованы в тексте «Концепции государственной жилищной политики до 2030 года» на портале pravo.by. Внимание на это обратил Realt.

Источник: pixabay.com

В документе говорится, что неиспользуемыми являются квартиры общей площадью 904 тыс. кв. м. При этом общая площадь жилья в Беларуси превышает 273 млн кв. м.

Интересно, что государственный жилищный фонд составляет в стране только 5,8% от общего объема. При этом в Беларуси 110 тыс. жилых домов площадью 5,95 млн кв. м, в которых никто не зарегистрирован и не проживает.

Площадь жилья в стране, которое находится в ветхом или аварийном состоянии, составляет 190 тыс. кв. м. Из него 66,3% — в сельской местности.