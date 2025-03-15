Пенсионные доплаты в 2025 году: кто получит до 80 тысяч рублей ко Дню Победы и какую индексацию ждать в апреле

Уже в апреле пенсионеры в РФ и Петербурге смогут рассчитывать на три вида доплат. Они включают как федеральные, так и региональные выплаты, приуроченные ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий. Наибольшая возможная прибавка может достигать 80 тысяч рублей. Рассказываем, кто может на них рассчитывать.