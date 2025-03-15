Пенсионные доплаты в 2025 году: кто получит до 80 тысяч рублей ко Дню Победы и какую индексацию ждать в апреле

Ветераны и участники.
Дополнительные выплаты установлены январским указом президента РФ Владимира Путина к 80-летию Победы.
На 80 тысяч рублей могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории СССР, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» военнослужащие, охранявшие побережье СССР, и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 55 тысяч получат труженики тыла.
Выплаты произведут один раз, вне зависимости, получали ли граждане аналогичные ранее. Произведут ее в апреле — мае.
Социальные пенсионеры.
Кроме того, с 1 апреля в России проиндексируют на 14,75% социальные пенсии гражданам, у которых нет трудового стажа либо его недостаточно для назначения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Решение затронет почти 4,2 миллиона человек, на эти цели бюджет Социального фонда предусмотрел порядка 85 млрд рублей.
Петербуржцы, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной.
Повышенные выплаты к юбилею Победы получат ветераны Великой Отечественной войны и граждане, чьи судьбы связаны с военным периодом. Об этом в октябре прошлого года заявил губернатор Александр Беглов.
По 15 тысяч рублей (вместо 10) получат участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда.
По 10 тысяч рублей (вместо 5) выплатят овдовевшим супругам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также родившимся до 3 сентября 1945 года.