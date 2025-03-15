Минтруда: 50 тысяч белорусов копят себе на «вторую пенсию»

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что в Беларуси «вторую пенсию» накапливают 50 тысяч человек.
Речь идет о накоплении дополнительной пенсии с поддержкой государства по программе «три плюс три».
В ведомстве подчеркнули, что уже 50 тысяч белорусов участвуют в программе. И напомнили, что для «второй пенсии» нужны только два шага: подача заявления в «Стравиту» и обращение к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.
Однако вступить в программу страхования белорусы могут не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Дополнительные взносы на накопительную пенсию ежемесячно перечисляются работодателем по заявлению работника. Еще раз в год можно менять тариф взноса на накопительную пенсию. А приостановить свое участие в программе можно в любой момент и затем возобновить уплату дополнительных взносов.
А при достижении общеустановленного пенсионного возраста работнику страховщик ежемесячно будет выплачивать дополнительную накопительную пенсию в течение 5 или 10 лет по выбору.
Ранее Минтруда сообщило, что примерно 450 тысяч пенсионеров работают в Беларуси.
Тем временем ремонт Красного костела в Минске начнется в марте 2025 года.