Минтруда: 50 тысяч белорусов копят себе на «вторую пенсию»

В ведомстве подчеркнули, что уже 50 тысяч белорусов участвуют в программе. И напомнили, что для «второй пенсии» нужны только два шага: подача заявления в «Стравиту» и обращение к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.