Тарифы на роуминг в Молдове со странами ЕС могут полностью отменить через 5 лет

Законопроект, одобренный правительством, регулирует применение механизма Roam like at home, позволяющего пользоваться услугами мобильной связи без дополнительных затрат в странах ЕС, которым смогут воспользоваться также и туристы из Молдовы. Документ предусматривает снижение тарифов на все виды услуг электронной связи — звонки, SMS-сообщения и передача данных. По оценкам специалистов, потребители смогут сэкономить от 30% до 70% текущих расходов на роуминг в зависимости от типа используемых услуг.