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Тарифы на роуминг в Молдове со странами ЕС могут полностью отменить через 5 лет

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Правительство одобрило законопроект о регулировании тарифов на роуминг со странами Евросоюза. Документ предусматривает постепенное снижение тарифов на услугу вплоть до их полной отмены в течение максимум пяти лет.

Источник: Sputnik.md

Законопроект, одобренный правительством, регулирует применение механизма Roam like at home, позволяющего пользоваться услугами мобильной связи без дополнительных затрат в странах ЕС, которым смогут воспользоваться также и туристы из Молдовы. Документ предусматривает снижение тарифов на все виды услуг электронной связи — звонки, SMS-сообщения и передача данных. По оценкам специалистов, потребители смогут сэкономить от 30% до 70% текущих расходов на роуминг в зависимости от типа используемых услуг.

Положения одобренного законопроекта обязывают поставщиков мобильной связи в режиме реального времени информировать потребителей о тарифах на роуминг и возможных дополнительных расходах. Также прописаны четкие механизмы разрешения споров в случае возникновения ошибок при выставлении счетов. Предусмотрены меры по стимулированию инвестиций в инфраструктуру электронных коммуникаций, включая сети 4G и 5G.

Напомним, тарифы на роуминг между Молдовой и государствами-членами Евросоюза были снижены с 1 января 2024 года. Следуя положениям двустороннего договора, операторы мобильной связи из Молдовы, Европейского союза и Европейской экономической зоны добровольно согласились предоставлять пользователям более выгодные предложения роуминга, включая бесплатные пакеты в рамках ежемесячных абонементов.