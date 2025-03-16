Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 16 марта

Национальным банком установлены курсы валют на 16 марта 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на воскресенье, 16 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1701 белорусского рубля, 1 евро — 3,4488 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6105 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, которые были определены на пятницу, 14 марта, и на субботу, 15 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем специалисты сказали, чем опасно поедание цветов для видео: «Нарциссы токсичны, ранункулюсы жевать не стоит, лепестки тюльпанов могут вызвать отравление».