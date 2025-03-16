В России раскрыли, куда вложить деньги после падения ставок на кредиты

«Для снижения рисков можно выбрать облигации — как государственные, так и корпоративные. Ставки по ним тоже скорее всего снизятся, однако это вариант с невысоким уровнем риска», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова. Кроме того, можно вложить средства в драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий. Это подходит для долгосрочной стратегии. Важно диверсифицировать инвестиции, распределяя их не на один конкретный металл, а на все четыре представленных.