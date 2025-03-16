Sohu: Китай и Украина заключили два торговых договора

Китай и Украина подписали два торговых соглашения, которые касаются водных ресурсов и поставок сельскохозяйственной продукции, сообщило издание Sohu.
В публикации отмечается, что с помощью указанных договоров Пекин намерен расширить каналы снабжения для снижения зависимости от «нестабильных партнёрских отношений». Кроме того, как отметили авторы статьи, Китай предпринял такие шаги на фоне торговых ограничений, объявленных Соединёнными Штатами.
Также уточняется, что КНР стремится укрепить продовольственную безопасность. Кроме того, авторы публикации подчеркивают, что соглашения Китая с Украиной не имеют антироссийской направленности и обусловлены исключительно экономическими соображениями.
Напомним, в мае прошлого года стало известно, что Пекин и Киев подписали соглашение об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции и дикорастущих водных продуктов в КНР. Китайское агентство «Синьхуа» писало, что Украина рассчитывала на дальнейшее расширение перечня продукции, идущей на экспорт.
Также сообщалось, что в августе в Главном таможенном управлении Китая заявили, что взаимная торговля между Пекином и Киевом за январь-июль 2024 года выросла на 18%. Общий товарооборот в стоимостном выражении за это время составил $5,227 млрд.