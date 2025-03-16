В Челябинской области за год среднемесячная начисленная зарплата выросла на 21,3%

Заметнее всего среднемесячная начисленная зарплата в 2024-м выросла у работников сельского и лесного хозяйства — на 32% (56,4 тыс. рублей), в строительной отрасли — на 29,3% (64,2 тыс.), в сфере культуры и спорта — на 28,1% (72,8 тыс. рублей).