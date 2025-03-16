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В Челябинской области за год среднемесячная начисленная зарплата выросла на 21,3%

В Челябинской области по итогам 2024 года среднемесячная начисленная зарплата работников составила более 70 тыс. 944 рубля 60 копеек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.

Утверждается, что показатель вырос на 21,3% по сравнению с 2023 годом.

Заметнее всего среднемесячная начисленная зарплата в 2024-м выросла у работников сельского и лесного хозяйства — на 32% (56,4 тыс. рублей), в строительной отрасли — на 29,3% (64,2 тыс.), в сфере культуры и спорта — на 28,1% (72,8 тыс. рублей).

Самые большие зарплаты зафиксированы у работников финансовой и страховой сферы (98,3 тыс.) в месяц, информации и связи (91,3 тыс.), у сотрудников обрабатывающих производств (85,5 тыс.).

Самые низкие — у работников гостиниц и предприятий общественного питания (39,9 тыс. рублей), риелторов (43,9 тыс.), сотрудников сферы образования (52,5 тыс.).