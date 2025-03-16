В Челябинской области за год среднемесячная начисленная зарплата выросла на 21,3%

Об этом сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.
Утверждается, что показатель вырос на 21,3% по сравнению с 2023 годом.
Заметнее всего среднемесячная начисленная зарплата в 2024-м выросла у работников сельского и лесного хозяйства — на 32% (56,4 тыс. рублей), в строительной отрасли — на 29,3% (64,2 тыс.), в сфере культуры и спорта — на 28,1% (72,8 тыс. рублей).
Самые большие зарплаты зафиксированы у работников финансовой и страховой сферы (98,3 тыс.) в месяц, информации и связи (91,3 тыс.), у сотрудников обрабатывающих производств (85,5 тыс.).
Самые низкие — у работников гостиниц и предприятий общественного питания (39,9 тыс. рублей), риелторов (43,9 тыс.), сотрудников сферы образования (52,5 тыс.).