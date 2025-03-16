Пермские кофейни повысят стоимость чашки кофе до 40%

Пермяков в ближайшее время ждет не совсем хорошая новость. Подорожает кофе — любимый многими бодрящий напиток. По оценке экспертов, цены в кофейнях поднимут на 30−40%.
На стоимость кофе повлияет неурожай из-за засухи в производящих его странах, включая Бразилию и Вьетнам. Значительный рост цены в начале года на необжаренные кофейные зерна отметили владельцы кофеен в Пермском крае.
На рост также влияют введенные против России санкции, инфляция и дополнительные расходы на логистику. Импортозамещения кофейного зерна быть не может, подчеркнули эксперты изданию «РБК-Пермь». Владельцам кофеен придется балансировать между повышением цен и привлечением клиентов.
В среднем чашка кофе в кофейнях Перми сейчас стоит около 200 ₽.
В Пермском крае годовая инфляция за январь этого года превысила 10%.