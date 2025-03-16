Пермские кофейни повысят стоимость чашки кофе до 40%

На рост также влияют введенные против России санкции, инфляция и дополнительные расходы на логистику. Импортозамещения кофейного зерна быть не может, подчеркнули эксперты изданию «РБК-Пермь». Владельцам кофеен придется балансировать между повышением цен и привлечением клиентов.