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Пермские кофейни повысят стоимость чашки кофе до 40%

Подорожание на любимый пермяками напиток надо ждать в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Пермяков в ближайшее время ждет не совсем хорошая новость. Подорожает кофе — любимый многими бодрящий напиток. По оценке экспертов, цены в кофейнях поднимут на 30−40%.

На стоимость кофе повлияет неурожай из-за засухи в производящих его странах, включая Бразилию и Вьетнам. Значительный рост цены в начале года на необжаренные кофейные зерна отметили владельцы кофеен в Пермском крае.

На рост также влияют введенные против России санкции, инфляция и дополнительные расходы на логистику. Импортозамещения кофейного зерна быть не может, подчеркнули эксперты изданию «РБК-Пермь». Владельцам кофеен придется балансировать между повышением цен и привлечением клиентов.

В среднем чашка кофе в кофейнях Перми сейчас стоит около 200 ₽.

В Пермском крае годовая инфляция за январь этого года превысила 10%.