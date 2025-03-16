Среди жилых домов в Новосибирске планируют построить овощной рынок

Вывеска гласит, что скоро будет открытие плодово-овощного рынка. На баннере также изображены план строительства, а также многочисленные ящики с соответствующей продукцией. Отмечается, что стенд появился на том месте, где ранее планировалось строительство одноподъездной высотки.