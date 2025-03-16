Среди жилых домов в Новосибирске планируют построить овощной рынок

В Новосибирске в микрорайоне «Палласа» планируют открыть овощной рынок. Такой баннер появился среди жилых домов. Об этом сообщает портал Infopro54.
Вывеска гласит, что скоро будет открытие плодово-овощного рынка. На баннере также изображены план строительства, а также многочисленные ящики с соответствующей продукцией. Отмечается, что стенд появился на том месте, где ранее планировалось строительство одноподъездной высотки.
Баннер возмутил местных жителей, люди опасаются, что теперь их спокойной жизни пришел конец. Жильцы ближайших домов сейчас пишут обращения к депутатам, а также губернатору Новосибирской области и на портал «Решаем вместе».